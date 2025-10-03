Litiga col fidanzato e si lancia dall'auto in corsa, 19 enne in gravi condizioni a Caltanissetta

Nel tardo pomeriggio una giovane di 19 anni è stata trasporta in elisoccorso dall’ospedale di Piazza Armerina (Enna) al Sant'Elia di Caltanissetta per una grave emorragia cerebrale dovuta a un trauma cranico.

Secondo le prime informazioni, non ancora confermate, la ragazza stava litigando con il fidanzato in auto quando, improvvisamente, avrebbe aperto lo sportello lanciandosi dal veicolo in corso. Attualmente è in sala operatoria per un intervento di neurochirurgia.