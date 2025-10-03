Maltempo, vento forte al Centro-Sud. E le temperature si abbasseranno ancora oggi

Ancora forte vento al centro-sud: la Protezione civile segnala allerta gialla su gran parte della Puglia. Un’area di bassa pressione già presente sui settori ionici, si sposta lentamente verso la Grecia, continuando a convogliare correnti di aria fredda dai settori balcanici verso l’Italia. Ne consegue la persistenza, anche per la giornata di oggi, venerdì 3 ottobre, di venti da forti a burrasca provenienti da nord che, localmente, raggiungeranno anche intensità di burrasca forte sulle regioni meridionali e su parte di quelle centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile - d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che segue ed estende quello precedente.

L'avviso prevede il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di burrasca forte, su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria (previsto un ulteriore abbassamento delle temperature) e Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi, venerdì 3 ottobre, allerta gialla su gran parte della Puglia.