"Meloni, Tajani, Salvini farete la fine di Mussolini", polemica per uno striscione esposto a Bisceglie

Uno striscione con su scritto "Meloni, Tajani, Salvini farete la fine di Mussolini" è stato esposto ieri sera a Bisceglie, nel nord Barese, nel corso della manifestazione organizzata per esprimere solidarietà agli attivisti della Global Sumud Flotilla e vicinanza alla popolazione palestinese.

A denunciarlo è la consigliera regionale di Fratelli di Italia e originaria di Bisceglie, Tonia Spina che in una nota chiede al sindaco della città, Angelantonio Angarano di prendere le distanze dall’iniziativa. «Lo striscione è un gesto gravissimo e intollerabile. Non siamo di fronte a una libera opinione, ma ad un messaggio di odio che richiama scenari di morte e violenza, contrari a ogni principio democratico», sostiene Spina che si rivolge al primo cittadino «che ha patrocinato l’evento» per chiedergli di "prendere pubblicamente le distanze e condannare senza ambiguità quanto accaduto». «Tacere - aggiunge - significherebbe legittimare un linguaggio violento che non appartiene alla nostra città». «La libertà di manifestare è sacra, ma non può trasformarsi in licenza di insultare e minacciare - conclude - Bisceglie merita di essere ricordata come città di dialogo e non come scenario di derive estremiste».