Messina, la Regione assegna 65 milioni all'ex Sanderson e ai nuovi alloggi nelle aree di risanamento

"La Giunta regionale - si legge in una nota diffusa dal sindaco di Messina, Federico Basile - ha approvato la riprogrammazione dei fondi necessari per ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 99 della legge regionale n. 8/2018, frutto di un emendamento dell'on. Cateno De Luca.

Una battaglia che Cateno De Luca ha portato avanti con determinazione, sin dalla difesa in sede regionale contro l’impugnativa del Commissario dello Stato del 2018, riuscendo infine a recuperare le risorse attraverso un ulteriore emendamento alla legge finanziaria regionale 1/2024 (art. 59).

Dall’elenco degli interventi relativi all’esercizio finanziario regionale 2018 emerge che la Città di Messina è destinataria di un finanziamento complessivo di 65 milioni di euro, di cui 25 milioni destinati alla realizzazione del progetto di bonifica dell’area ex Sanderson uno degli interventi di rigenerazione urbana più significativi per il territorio comunale – e 40 milioni finalizzati a interventi di rigenerazione urbana e alla realizzazione di nuovi alloggi nelle aree di risanamento ex baraccate.