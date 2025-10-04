Anche il soccorso alpino Gdf per le ricerche di Marianna Bello, la 38enne dispersa a Favara dopo il nubifragio

Proseguono per il quarto giorno le ricerche della trentottenne travolta mercoledì mattina dalla piena d’acqua e fango durante il nubifragio che ha colpito Favara. Lo spiegamento di forze è stato ulteriormente rafforzato: si scava, si draga e si perlustra senza sosta in quella che è ormai una corsa contro il tempo.

E’ arrivato anche il nucleo di soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi, con l’unità cinofila «Tito», addestrata per operazioni in contesti di calamità naturali. Ad accoglierli il comandante provinciale delle fiamme gialle, colonnello Gabriele Baron. Durante la notte e nelle prime ore del mattino non è stato trovato nulla che possa essere ricondotto alla donna scomparsa.