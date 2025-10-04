Ancora un tragico incidente in Maremma, un morto e due feriti

Ancora sangue sulle strade della Maremma. Questa mattina poco prima delle 9 un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale sulla strada provinciale del Cipressino nei pressi di Cinigiano, all’altezza della località Santa Rita. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali si è poi schiantata contro un albero. A perdere la vita un uomo di 83 anni. Altre due persone - una di 55 e una di 56 anni - sono invece rimaste ferite e sono state trasportate in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena. Sul posto, per i primi soccorsi e poi per i successivi rilievi, sono intervenuti forse dell’ordine e vigili del fuoco.