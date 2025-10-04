È morto l’ex questore Mario Finocchiaro: guidò anche le sedi di Agrigento, Crotone e Catanzaro

E’ morto improvvisamente Mario Finocchiaro, 69 anni, già questore di Agrigento. Figura di grande spessore umano e professionale, aveva lasciato nella città un ricordo profondo per equilibrio e dedizione al servizio.

Nato a Catania, Finocchiaro si era arruolato nella polizia di Stato nel 1985. Nel corso della carriera aveva ricoperto numerosi incarichi di rilievo: dirigente della scuola allievi agenti ausiliari e dell’ufficio scorte alla questura di Palermo, capo di gabinetto e dirigente della squadra mobile a Enna, dirigente della Digos e poi della squadra mobile a Caltanissetta.

Promosso primo dirigente nel 2001 e successivamente dirigente superiore nel 2012, era stato questore di Crotone e poi, dal settembre 2013, questore di Agrigento. Successivamente aveva guidato anche le questure di Perugia e Catanzaro, chiudendo una carriera contraddistinta da impegno e professionalità.