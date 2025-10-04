“From Potential to Skills”: a Catania il forum sull’energia per progettare un futuro più sostenibile

Cinque giornate di dibattiti, incontri, network e casi di studio, con la partecipazione delle istituzioni siciliane e nazionali e la knowledge partnership di Enel Foundation. Protagonisti centinaia di ragazze e ragazzi provenienti da tutta Europa e dal bacino del Mediterraneo, che si confronteranno sul tema della transizione energetica.
Si svolgerà a Catania, dal 6 al 10 ottobre, l’European Youth Energy Forum “Shaping Young Professionals for the Energy Transition”, promosso dall’European Youth Energy Network (EYEN) e da IRENA Youth. Numerosi i temi che verranno affrontati al Palazzo della Cultura (dal 6 al 9) e nella sede di Enel Innovation Hub & Lab (il 10), dal ruolo delle nuove generazioni alle opportunità professionali e di crescita offerte dalle energie rinnovabili. La conferenza stampa di presentazione si terrà alle 17 di lunedì 6 ottobre, al Palazzo della Cultura.
Il forum, giunto alla sua quarta edizione, ha fatto tappa negli scorsi anni a Lisbona, Berlino e Budapest, con l’obiettivo di supportare e mettere a confronto le idee e le proposte dei giovani e dotarli delle competenze necessarie per accelerare il passaggio verso un sistema energetico sostenibile e inclusivo, secondo i principi della democrazia partecipata. Fra i partner anche il Consiglio nazionale dei giovani.
A intervenire, nel corso del forum, anche le Istituzioni, locali e nazionali: il Sindaco di Catania Enrico Trantino, il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno e il Vicepresidente Confindustria Catania Franz Di Bella. Previsti inoltre gli interventi, nella giornata conclusiva, del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e del Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Giorgio Silli.
EYEN (European Youth Energy Network) è un'associazione no-profit che riunisce organizzazioni giovanili, universitarie e professionisti nel campo dell'energia e del clima con l'obiettivo di promuovere una transizione energetica giusta, potenziata e collaborativa. Il fine è quello di mettere i giovani al centro della transizione energetica europea, collaborando con istituzioni e aziende.
IRENA YOUTH è un’iniziativa dedicata ai giovani promossa dall'International Renewable Energy Agency, un'organizzazione intergovernativa che supporta i Paesi nella transizione energetica verso le fonti sostenibili, coinvolgendo e formando le nuove generazioni nel campo delle energie rinnovabili.
