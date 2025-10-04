La 43enne Dolores Dori accoltellata e morta in ospedale nel Bresciano, l'ipotesi di una lite familiare degenerata

Sotto sequestro l’accampamento rom di lonato, nel Bresciano, dove si è probabilmente consumato il giallo della morte di Dolores Dori, 43 anni, di origine sinti e residente con il marito in provincia di Venezia, a Camponogara.

La donna, lo scorso 2 ottobre, intorno alle 19.30, è stata lasciata in fin di vita da una vettura davanti al pronto soccorso di Desenzano del Garda, con addome e una gamba squarciati da tre colpi di pistola. I medici hanno tentato di salvarla, anche con un intervento chirurgico, ma per lei non c'è stato scampo.

Per gli inquirenti, qualcuno l’ha uccisa. Chi sia stato e perchè, stanno cercando di ricostruirlo in queste ore i carabinieri di Brescia con il sostituto procuratore Francesca Sussarellu, in una indagine per omicidio.

Secondo una prima ricostruzione, la donna è stata ferita a colpi di arma da fuoco nell’accampamento di via Ferrarini. La pista più accreditata è quello di una lite familiare degenerata all’interno del campo nomadi di Lonato, entroterra del Garda, legata al matrimonio tra la figlia ventitreenne della vittima e un giovane che vive con i parenti nell’accampamento.