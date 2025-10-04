"L'hanno trovata viva", ma la voce sulla donna dispersa a Favara è una fake news. La segnalazione è arrivata al telefono: identificata l'autrice

«L'hanno trovata viva, l’hanno trovata viva». E’ la voce girata nella tarda mattinata a Favara mentre erano ancora in corso le ricerche della trentottenne travolta quattro giorni fa dalla piena d’acqua e fango durante il nubifragio che ha colpito il paese dell’Agrigentino. Ma era soltanto una fake news amplificata dai social media. Sono le 12,15 quando a Favara inizia, e con insistenza, a circolare questa voce. Qualcuno dice di avere sentito gridare dal canalone dove sarebbe stata portava dall’acqua. Le catene che chiudevano le grate del collettore fognario sono state subito tranciate. Piazza Della Libertà, a Favara, all’improvviso è entrata nel caos. Dentro il collettore sono entrati personale sanitario e soccorritori, ma della trentottenne nessuna traccia. Notizia poi confermata da vigili del fuoco e polizia. Alcuni familiari della donna dispersa sono stati colti da malore e sono stati soccorsi da personale del 118. Ad innescare il grandissimo equivoco, un’autentica fake news, frutto dell’apprensione e delle fortissime speranze nutrite a Favara, un video rimbalzato fra chat e social in cui si vedono pattuglie delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco percorrere una strada a velocità.