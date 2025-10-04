Meteo, in arrivo un'altra fase rapida di maltempo con pioggia e temporali anche al Sud

Rapida fase di maltempo nelle prossime ore sull'Italia con piogge e temporali in transito. Le previsioni per la giornata di oggi parlano di cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi e temperature più allineate alla media del periodo. Maggiori addensamenti solo sulle regioni più settentrionali, dove, nella tarda serata, si potrebbe assistere già al ritorno di qualche rovescio, sintomo dell’arrivo di un nuovo peggioramento.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, infatti, una saccatura depressionaria di origine nordatlantica tornerà ad affondare nel cuore del Mediterraneo e provocherà effetti fin dalle primissime ore di domani, domenica 5 ottobre, con piogge e temporali in ingresso sulle aree più settentrionali e in rapido spostamento verso sud. Le temperature, in questo contesto, non subiranno grandi variazioni, e un miglioramento è atteso già dalle prime ore di lunedì.