Piazza Armerina sotto choc dopo l'incidente della 19enne lanciatasi dall'auto in corsa: convocati i testimoni

Sono stati convocati per questo pomeriggio al commissariato di pubblica sicurezza di Piazza Armerina alcuni testimoni che avrebbero assistito al ferimento della 19enne che ieri pomeriggio si sarebbe lanciata dall’auto in corsa del fidanzato con il quale avrebbe litigato. L'incidente sarebbe avvenuto in una strada del quartiere Casalotto del paese dell’Ennese. La Procura di Enna ha delegato la polizia per la ricostruzione dell’accaduto.

Il fidanzato della giovane, un ventenne che lavora in una pizzeria, avrebbe detto alla polizia che la coppia avrebbe litigato in automobile. La 19enne sarebbe voluta scendere dalla vettura, ma lui le avrebbe detto «no ti accompagno a casa». In quel momento con l’auto in movimento la diciannovenne avrebbe aperto lo sportello e si sarebbe gettata sull'asfalto sbattendo la testa. Le condizioni della giovane sarebbero gravi, ma stazionarie. E' ricoverata nell’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove ieri sera è stata sottoposta a un intervento chirurgico per la riduzione di un’emorragia cerebrale. La giovane dopo essere stata soccorsa era stata condotta in ambulanza all’ospedale Chiello di Piazza Armerina, ma dopo che una tac ha evidenziato la presenza di un’emorragia cerebrale è stata intubata e poi trasferita con un elicottero del 118 nel nosocomio Nisseno.