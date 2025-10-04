Sanità in Sicilia, Schifani nomina Iacolino: ammutinamento di tre assessori FdI

Salvatore Iacolino resta alla guida del dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato alla Sanità. Alberto Firenze è il nuovo manager dell’Asp di Palermo. La giunta ha formalizzato ieri le due nomine attese da mesi. Ma Fratelli d’Italia ha disertato la riunione e ha inviato un documento zeppo di critiche.

È una spaccatura che non ha precedenti in questa legislatura e che - filtra dal quartier generale nazionale di FdI - avrà di certo riflessi in settimana sul voto della manovra quater e nel medio periodo sul dibattito intorno alla ricandidatura di Schifani.

Il partito della Meloni, finora suo big sponsor, per la prima volta ha accusato il presidente di sbagliare dal punto di vista regolamentare e politico. Già da due giorni il commissario di FdI, Luca Sbardella, sapeva che Schifani era pronto a formalizzare le sue scelte. E aveva opposto un fermo no. Di più, giovedì sera Sbardella ha chiesto ai suoi assessori di non andare alla riunione della giunta fissata per ieri. E così è stato: Giusi Savarino, Alessandro Aricò ed Elvira Amata non sono andati mentre Francesco Scarpinato si è recato a Palazzo d’Orleans solo per depositare un documento col quale FdI ha preso le distanze dalla nomina di Iacolino.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale