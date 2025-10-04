Tragedia sulla Fondovalle dell’Agri: quattro morti e sei feriti gravi in uno scontro tra auto e camion

Quattro persone, tutte di nazionalità pakistana, sono morte in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 598 di Fondovalle dell’Agri, nel territorio di Scanzano Jonico, nel Materano. L’incidente ha coinvolto un’auto, una Renault Scenic 7 posti di colore grigio, e un camion. All’interno della vettura viaggiavano in dieci. A seguito del violento impatto, quattro occupanti hanno perso la vita. Le restanti sei persone, tutte ferite, sono state trasportate d’urgenza in gravi condizioni in vari ospedali lucani con l’ausilio anche dell’elisoccorso. Sul posto i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e la Polizia di Stato per i rilievi di rito. Il tratto di strada interessato dall’incidente è al momento chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso, l’estrazione degli occupanti dai mezzi e la successiva rimozione dei veicoli.