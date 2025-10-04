Una docente denuncia: "Per accumulare punti pagavo io la scuola". Dava 600 euro dei suoi 900 di stipendio a un'Istituto di Foggia

Per dieci anni una docente oggi 43enne avrebbe versato «sotto banco» ai titolari della scuola paritaria in cui lavorava a Foggia 600 euro dei 900 del suo stipendio perché, dice a Repubblica Bari, era il modo più semplice per accumulare punteggio utile per la cattedra.
Il senso - evidenzia il quotidiano - era: qualche anno di trafila nella scuola paritaria e in cambio i 12 punti all’anno che le sarebbero valsi la prima fascia in graduatoria. Aveva poco più di vent'anni ed era convinta che quei sacrifici sarebbero durati poco. «Poi gli anni sono passati - dice la docente - e sono rimasta incastrata». Il suo non sarebbe un caso isolato. Solo nella prima scuola in cui ha insegnato - racconta al quotidiano - erano in tre nella stessa situazione. "Una è stata licenziata perché incinta. Sono in tanti a lavorare anche molti anni nelle private pur di accumulare punteggio. Il problema è che se ne parla poco. E così anche delle ingiustizie». La donna non ha mai denunciato: «Temevo che, essendo le titolari molto conosciute in città, non mi avrebbero più fatto lavorare».
A Repubblica racconta che quando è rimasta incinta le avrebbero anche rinfacciato che i patti al momento dell’assunzione non contemplavano gravidanze. Lavorava tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14, circa 35 ore settimanali. «Formalmente ero insegnante - spiega - ma all’occorrenza facevo anche la collaboratrice scolastica e perfino l’idraulico». Dopo otto anni ha lasciato ed è passata a un’altra scuola paritaria, sempre a Foggia. Stavolta per 400 euro al mese, avendo iscritto lì sua figlia: accordo che la esonerava dal pagare la retta. Ha resistito due anni, lavorando tutti i mesi tranne agosto. Nel frattempo le arrivavano offerte per supplenze brevi nella scuola statale. E a settembre ha ottenuto una supplenza annuale in una scuola dell’infanzia della sua città.
Caricamento commenti
Commenta la notizia