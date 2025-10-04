Uomo trovato morto sotto un'auto nell'Agrigentino, ha ferite d'arma da fuoco

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Il cadavere di un quarantenne di Porto Empedocle (Ag) è stato ritrovato sotto un’auto parcheggiata nella zona delle Cannelle. All’interno dell’abitacolo sarebbe stato trovato anche un fucile. A fare scattare l’allarme sono stati i soccorritori del 118, intervenuti per quello che sembrava un incidente stradale. Sul posto sono poi arrivati i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i Carabinieri, che hanno subito richiesto l’intervento di un medico legale. L’uomo presentava ferite d’arma da fuoco e, al momento, non si esclude l’ipotesi dell’omicidio, sulla quale i militari e il medico legale stanno svolgendo accertamenti.

