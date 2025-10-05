Abbandona il lavoro e per 26 anni assiste il fidanzato disabile

Abbandona il lavoro e per 26 anni resta accanto al compagno, rimasto disabile per una brutta caduta con gli sci, incapace di parlare e progressivamente aggravatosi, fino alla sua morte, avvenuta ieri. E’ la storia - raccontata oggi da Il Gazzettino - di una coppia di Concordia Sagittaria (Venezia), località del Veneto Orientale: lui, Luca Romanin, morto a 49 anni, e di Michela Florean, la sua compagna.
L’incidente avvenne in Alta Badia, nel 1999, quando Romanin aveva 26 anni e Michele 23. Sportivo, lui praticava calcio, basket, ciclismo e nuoto subacqueo. Lei lavorava in un negozio sportivo a Caorle (Venezia).
Dopo l’incidente, Romanin era apparso subito in gravissime condizioni, e venne ricoverato in ospedali a Bolzano e Udine per due anni, quindi il ritorno a casa. Da allora Michela lasciò il lavoro per dedicarsi interamente a lui, in un appartamento ricavato all’interno dell’abitazione dei genitori di Luca, assistendolo e aiutandolo negli esercizi di riabilitazione, che però non hanno fermato l’aggravarsi delle sue condizioni.
Alla coppia è stata dedicata anche una canzone, «Endless Love» da parte del nipote dell’uomo, che ha una band musicale. Il funerale sarà celebrato domani nella Cattedrale di Santo Stefano a Concordia Sagittaria.
«Sei di nuovo libero, adesso ritorna a volare in alto» ha scritto in sua memoria - come racconta La Nuova Venezia - il fratello di Luca, Marco Romanin, allenatore di basket con un passato anche in serie A2.
L’incidente avvenne sulla pista della Gran Risa, dove Romanin subì un grave trauma cranico. Venne trasferito in elicottero a Bolzano, dove fu sottoposto a due interventi chirurgici. Da allora Luca è sempre stato assistito da Michela, notte e giorno, e dai genitori.
«Lo portavo per Concordia - racconta il fratello -, andavamo a fare la spesa. I miei figli, suoi nipoti, lo hanno sempre tenuto in altissima considerazione. Michela lo ha accudito con un amore incredibile».
