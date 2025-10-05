Terrore per gli italiani: sfiorato dal raid russo a Leopoli il treno su cui viaggiavano 110 attivisti

Momenti di paura per un gruppo di 110 attivisti italiani impegnati nella decima missione del Movimento europeo di azione non violenta (Mean). Durante la notte, mentre il treno su cui viaggiavano lasciava Kiev diretto al confine con la Polonia, il convoglio si è trovato nel mezzo di un massiccio attacco russo contro Leopoli.

Bombardamenti e fuga verso il confine

Dopo circa tre ore di viaggio, nella zona di Zhytomyr, sono iniziati i bombardamenti, proseguiti poi fino a Leopoli, dove dal treno si udivano chiaramente esplosioni e colpi d’artiglieria. Nonostante la paura, il convoglio è riuscito a ripartire e a dirigersi verso il confine polacco.

Incontri e preghiera a Kharkiv

Nei giorni precedenti, la delegazione del Mean aveva svolto a Kharkiv una serie di incontri con la società civile per promuovere progetti basati sulle necessità concrete della popolazione, decisa a resistere «nonostante la vicinanza al confine russo». Alla missione ha preso parte anche il nunzio apostolico, insieme al vescovo cattolico, al vescovo greco-cattolico e a rappresentanti ortodossi, che hanno partecipato a una preghiera al cimitero dei caduti per ricordare le vittime della guerra.