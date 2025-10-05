Auto gpl prende fuoco dopo un frontale nel Bergamasco, due morti

È di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina alle 7 sulla statale 671 della Valle Seriana, all’altezza di Casnigo (Bergamo). Nello scontro tra due auto, una ha preso fuoco. Grazie all’intervento di due vigili del fuoco di passaggio e fuori servizio, che hanno prestato soccorso con degli estintori, le fiamme non hanno raggiunto la seconda vettura. Nulla da fare, purtroppo, per due delle persone coinvolte, decedute sul posto. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. E’ intervenuto anche il personale Anas per il ripristino della viabilità, al momento chiusa in entrambe le direzioni.

Le due persone decedute si trovavano nell’auto che ha preso fuoco, mentre sull'altra, nella direzione opposta di marcia, viaggiava un ragazzo di 19 anni, che è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco intervenuti dal comando di Bergamo e trasferito con l’elisoccorso del 118 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto in un tratto rettilineo della statale 671 e all’origine potrebbe esserci una invasione di corsia da parte di una delle vetture. I carabinieri di Clusone sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.