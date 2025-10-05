Flotilla, Paolo Romano torna in Italia dopo il fermo in Israele: “Alcuni attivisti non sono ancora rientrati”

«Sono da poco a casa dalla mia famiglia. E devo tanto a tutti voi e alle piazze straordinarie che sto scoprendo in queste ore, quindi grazie». Con queste parole, il consigliere regionale lombardo del Partito Democratico Paolo Romano ha annunciato sui social il suo rientro in Italia dopo essere stato fermato in Israele per aver partecipato alla Global Sumud Flotilla.

Romano è atterrato nella notte all’aeroporto di Malpensa, proveniente da Istanbul, ed è stato accolto da familiari, amici, compagni di partito e dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. In una foto diffusa sui social dal Pd lombardo, il consigliere abbraccia Schlein con la kefiah sulle spalle, visibilmente emozionato.

«C'è però chi non è ancora tornato, come gli altri attivisti, e chi una casa non ce l’ha, come i bambini di Gaza – ha aggiunto Romano –. Con urgenza continuiamo a pensare a loro. Vi voglio bene».