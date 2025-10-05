Maltempo, ritrovata la giacca della donna dispersa a Favara

E’ stata ritrovata la giacca di Marianna Bello, la trentottenne dispersa da mercoledì mattina, travolta dall’acqua durante un nubifragio. Poco prima del depuratore, in contrada Esachimento, è stata recuperata la giacca che la donna indossava quella mattina. Il ritrovamento è avvenuto alle 18,30 circa. La corsa contro il tempo, a Favara, dove sta tornando a calare il buio, chiude di fatto la quinta giornata di ricerche, che non ha mai subito stop o rallentamenti. In gran silenzio, ma sempre presente mattina, sera e notte alle operazioni, anche il sindaco Antonio Palumbo. Le campagne di Favara sono «assediate": in ogni dove ci sono squadre di vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e unità cinofile con i propri conduttori. Per il quinto giorno consecutivo, con uno sforzo immane di soccorritori e forze dell’ordine, si cerca la trentottenne travolta dall’alluvione di mercoledì mattina e finita nel collettore delle acque bianche.