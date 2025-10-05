Terribile frontale, un'auto prende fuoco: due morti in un incidente nel Bergamasco

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
È di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina alle 7 sulla statale 671 della Valle Seriana, all’altezza di Casnigo (Bergamo). Nello scontro tra due auto, una ha preso fuoco. Grazie all’intervento di due vigili del fuoco di passaggio e fuori servizio, che hanno prestato soccorso con degli estintori, le fiamme non hanno raggiunto la seconda vettura.

Nulla da fare, purtroppo, per due delle persone coinvolte, decedute sul posto. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. E’ intervenuto anche il personale Anas per il ripristino della viabilità, al momento chiusa in entrambe le direzioni.

