Donna evita lo stupro colpendo con una coltellata l'aggressore: l'uomo condannato a 4 anni di reclusione ad Agrigento

Ha afferrato una collega alle spalle mentre cucinava, le ha tappato naso e bocca, le ha puntato un coltello alla gola e l’ha trascinata in camera da letto, tentando di abusarne. Solo la reazione della donna, che è riuscita ad afferrare l’arma e ferirlo a un braccio, ha evitato il peggio.

A distanza di un anno da quell'11 settembre 2024, il trentatreenne di origine cinese è stato condannato a 4 anni di reclusione. La sentenza è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, al termine del processo con rito abbreviato. La pena è stata ridotta per il rito e per il vizio parziale di mente riconosciuto da una perizia psichiatrica. Il pubblico ministero Gloria Andreoli aveva chiesto 3 anni e 7 mesi.

L’uomo lavorava con la vittima in un negozio gestito da un connazionale e condivideva con altri colleghi un complesso di appartamenti nello stesso edificio. La donna, aggredita all’improvviso, era stata immobilizzata e baciata contro la sua volontà prima di riuscire a reagire e mettere in fuga l’aggressore.