Flotilla, ancora 138 attivisti in custodia: saranno sentiti dalla Procura di Roma

Il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato all’AFP che 138 attivisti della Global Sumud Flotilla sono ancora sotto custodia israeliana. Poco prima Israele aveva annunciato che 171 attivisti di varie nazionalità erano stati espulsi in Grecia e Slovacchia.

Sono all’attenzione della Procura di Roma, invece, gli esposti presentati nei giorni scorsi dagli attivisti e parlamentari italiani che erano a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla e fermati dalle autorità israeliane in prossimità delle coste di Gaza. In base a quanto si apprende gli incartamenti - in cui si ipotizza anche il reato di sequestro di persona- sono ora oggetto di valutazione e analisi da parte degli inquirenti, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi. Non è escluso che una volta definito il fascicolo, anche dal punto di vista della competenza, possano essere ascoltati in Procura i partecipanti alla missione come persone informate sui fatti.