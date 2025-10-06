Ilaria Salis al bivio, domani il Pe vota sull'immunità. Lei tesa ma decisa: "L'Ue si gioca la credibilità''

Come già accaduto in Commissione Affari Giuridici, saranno cruciali i voti dei 188 popolari, il gruppo più numeroso dell’emiciclo. Tra loro, probabilmente diversi tedeschi, polacchi e eletti nei Paesi dell’Est, potrebbero cogliere l'occasione per fare un torto al premier ungherese. E alcuni osservatori sono convinti che al di là delle dichiarazioni pubbliche, la maggioranza di centrodestra di casa nostra non vedrebbe di buon occhio l’idea di rigettare Salis nelle carceri magiare.

Ma si tratta solo di illazioni della vigilia. Quello che è certo è che sulla carta i numeri non le sono favorevoli: il fronte di chi vuole vederla ancora eurodeputata, formato dai socialisti, i Verdi, la Sinistra e i liberali, non va oltre i 310 voti. Per arrivare alla maggioranza assoluta, di fatto, a Salis ne mancherebbero almeno una cinquantina. Tuttavia è assai probabile che il risultato finale sarà dettato dalle assenze. La plenaria voterà a maggioranza semplice la relazione del presidente della Commissione Affari giuridici, il liberale bulgaro che è a lei favorevole. A suo giudizio Salis ha patito da parte delle autorità di Budapest di fumus persecutionis. Ci sono prove concrete - si legge nel report - che l’obiettivo del procedimento giudiziario contro di lei sia quello di indebolire la sua attività politica in qualità di membro del Parlamento europeo.

Quella sua foto, con le manette ai polsi e i ceppi alle caviglie, incatenata, davanti alla Corte di Budapest colpì molto l'opinione pubblica italiana, provocando grande sdegno anche dentro i confini elettorali del governo. Infine, il voto su Salis arriverà dopo quello sul leader ungherese anti-Orban, Peter Magyar che potrebbe essere salvato dai socialisti. E non si può escludere una successiva compensazione popolare.

La sua relazione è un duro atto d’accusa contro Orban. "Il Parlamento - si legge nel testo - ha constatato che Ilaria Salis è stata sottoposta a dure condizioni e misure di detenzione nel corso del procedimento penale a suo carico; che sembra che il tribunale regionale di Budapest non sia a conoscenza di atti di violenza commessi da altri partecipanti, in particolare da coloro che celebrano la cosiddetta commemorazione del Giorno d’Onore nel 2023, che avrebbero portato all’adozione di misure nei loro confronti; che, pertanto, sembra che vi siano dubbi inevitabili in merito alle informazioni ricevute».

Insomma, secondo il relatore sembra che lo scopo fondamentale del procedimento e della conseguente richiesta di revocare l'immunità sia quello «di metterla a tacere a causa delle sue opinioni politiche di lunga data e del suo attivismo». In particolare «nell’opposizione alla commemorazione neonazista annuale autorizzata a Budapest, che sono anche alla base del suo impegno e della sua attività politica nella sua veste di deputata al Parlamento europeo».