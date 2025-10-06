In Marocco confermata la condanna alla femminista Ibtissame Lachgar per blasfemia: sconta 30 mesi per una scritta sulla maglietta

Un tribunale in Marocco ha confermato la condanna a 30 mesi di carcere per la femminista Ibtissame Lachgar accusata di blasfemia: lo ha dichiarato un giornalista dell’Afp presente in tribunale. Lachgar, psicologa clinica cinquantenne nota per il suo attivismo per i diritti umani e per i diritti delle donne, era stata arrestata in agosto per aver scatenato una bufera pubblicando online una sua foto con una maglietta con la scritta in arabo «Allah è lesbica», ed è stata condannata in primo grado il mese scorso a 30 mesi di carcere e a una multa di 50.000 dirham (5.500 dollari).

Il suo team di difesa è pronto a presentare nuovamente ricorso contro la sentenza dinnanzi a un tribunale superiore, ha dichiarato uno dei suoi avvocati, Ghizlane Mamouni. Presenteranno anche una richiesta per trasformare la sua condanna in una «pena alternativa», ha aggiunto. Il post di Lachgar era accompagnato da un testo in cui si affermava che l’Islam era «come qualsiasi ideologia religiosa... fascista, fallocratico e misogino».