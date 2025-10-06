Indagini sulla morte di una italiana di 45 anni a Formentera, fermato il compagno con l'accusa di omicidio

L’italiano, interrogato per la morte della donna di 45 anni morta a Formentera, è Ivan Sauna, 51 anni, originario di Busto Arstizio, titolare di un’agenzia di viaggi. L’uomo, che aveva una relazione con la vittima, è stato fermato con l’accusa di omicidio. Lo si apprende da fonti ufficiali.

La vittima, ritrovata senza vita domenica nel suo appartamento di Es Pujol, la località turistica di Formentera era Luisa Asteggiano, 45 anni, originaria di Bra, in provincia di Cuneo.

L’uomo è in attesa di essere trasferito davanti al magistrato della sezione istruttoria n.1 del Tribunale di Ibiza, per la convalida del fermo.

Dalle indagini emerge che i due vivevano da tempo a Formentera ed erano spesso visti insieme nei pressi del loro appartamento, situato in Avenida Miramar a Es Pujols, nel nord dell’isola. Una persona che è solita frequentare la zona descrive L.A. come una donna in apparenti condizioni di salute «molto precarie».