La morte di Dolores Dori nel Bresciano, fermati la madre e il figlio 16enne: sul cellulare del ragazzo il video del delitto

I carabinieri hanno fermato la madre 59enne e il figlio 16enne di Dolores Dori, la 44enne uccisa a Lonato del Garda, nel Bresciano. La madre e la donna, presente il ragazzo che avrebbe ripreso la scena con il proprio smartphone, si sarebbero recati in auto nel campo nomadi di Lonato e avrebbero sparato all’indirizzo di alcune persone. Tra queste l’uomo che a sua volta avrebbe risposto al fuoco ferendo con tre colpi di pistola la 44enne, poi scaricata da una vettura davanti all’ospedale di Desenzano, dove è morta.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti Dolores Dori, la madre e il figlio 16enne sono arrivati al campo nomadi di Lonato del Garda in retromarcia e hanno sfondato il cancello. Le due donne hanno iniziato a sparare all’impazzata. I residenti nel campo hanno così risposto al fuoco, colpendo con tre proiettili la 44enne, che è stata trasportata in fin di vita dal marito - che era lontano con un’altra vettura - davanti all’ospedale di Desnezano dove, nonostanti i soccorsi e un intervento chirurgico, è morta.