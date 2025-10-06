Neonati sepolti: l'ex fidanzato: "Mai accorto di nulla". La psicoterapeuta del Racis: "Da Chiara un comportamento seriale"

Le lacrime di Samuel sono le lacrime di un ragazzo che non riesce a darsi una spiegazione di quello che è successo. Nell’aula della Corte d’Assise di Parma Samuel Granelli, ex fidanzato di Chiara Petrolini, la coetanea accusata di aver ucciso e sepolto nel giardino due neonati da lei partoriti, ha raccontato fra le lacrime la sua versione della storia. «Non ho mai avuto la percezione che potesse essere in gravidanza, mai un sospetto, non ho mai notato nulla nemmeno quando era svestita».

Chiara, presente in Aula, ha guardato per tutta la deposizione il ragazzo con cui è stata fidanzata: il loro, ha ricostruito Samuel, era un rapporto simile a quello che possono avere due ragazzi appena ventenni, che non facevano troppi pensieri sul loro futuro. Samuel invece ha sempre evitato lo sguardo di lei, che è uscita dall’aula solo quando è stata mostrata la foto di uno dei neonati. Il processo a Parma sta ricostruendo i contorni di una vicenda che ha ancora molti punti oscuri.