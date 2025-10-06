Non fu incidente domestico, arrestato per femminicidio a Gela: 40enne avrebbe ucciso a botte la compagna di 64 anni

Il cerchio investigativo dei carabinieri e dei pm della procura di Gela (Caltanissetta) si è stretto intorno al bracciante quarantenne romeno Lucian Stan accusato di aver ucciso a botte Veronica Abaza, 64 anni, sua connazionale, lo scorso 17 settembre. Il gip ha confermato la custodia cautelare in carcere.

Il femminicidio sarebbe avvenuto nell’abitazione gelese dove sembra che i due convivessero. Ai soccorritori, chiamati dai vicini che avrebbero sentito urla e rumori, l’uomo avrebbe detto che la donna era caduta e che si era trattato di un incidente domestico. Gli investigatori hanno però avviato verifiche e i pm hanno disposto l’autopsia sul cadavere, affidando l’incarico tecnico a un esperto.

I segni e le ferite, infatti, sembra che non corrispondessero per nulla a una caduta accidentale, come quella riferita da Stan. Entrambi i romeni vivevano a Gela da tempo. L’indagato, interrogato la scorsa settimana, ha fornito la propria versione dei fatti ma per la procura avrebbe aggredito e picchiato fino a ucciderla la donna. I magistrati e i carabinieri hanno condotto un’attività investigativa assai accurata, partendo da presunte discrepanze emerse nel racconto del bracciante quarantenne, che a causa di un ferimento, subito qualche anno fa, nell’ulitmo periodo non riusciva a trovare lavoro.