Trapani, prelievo multiorgano da una giovane donna: organi destinati a Palermo e Reggio Calabria

Un prelievo del cuore all’ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, il primo dal 2017, è stato effettuato questa mattina, nel corso del secondo prelievo multiorgano del 2025 per l’Asp di Trapani. A operare è stato team di cardiochirurghi provenienti da Bari. Il prelievo è stato effettuato su una giovane donna il cui decesso è stato accertato per morte encefalica conseguente a una gravissima emorragia cerebrale e che aveva espressamente indicato in vita la propria disponibilità alla donazione. Proprio la giovane età ha permesso di prelevare il cuore, subito inserito su scala nazionale, fegato, destinato all’Ismett di Palermo, reni, dei quali uno destinato a Reggio Calabria, e cornee.

La macchina complessa dei prelievi è stata gestita dal coordinamento locale Procurement organi e tessuti, guidato da Cristina Agozzino, e dall’equipe della Uoc di Anestesia e Rianimazione del Presidio ospedaliero di Trapani, diretta da Giovanni Ippati, in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti e che prevede l’intervento di diverse e indispensabili figure professionali, quali anestesisti, chirurghi, neurologi, tecnici di neurofisiopatologia , infermieri e Oss. «Siamo vicini, in un momento così difficile, ai familiari, che ringrazio, e siamo disponibili a ogni supporto e sostegno, anche psicologico, seppur abbiamo realizzato la volontà della paziente nel voler trasformare una fine improvvisa e senza spiegazioni per la famiglia, in una speranza di vita per altri», ha dichiarato il Commissario straordinario dell’ASP Sabrina Pulvirenti.