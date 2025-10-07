Botte ai bimbi dell'asilo nido, sospese tre educatrici a Potenza: dai video le prove delle violenze fisiche e verbali

Atteggiamenti prevaricatori e violenti «nei confronti degli infanti a loro affidati». Offese, frasi denigratorie, schiaffi, calci, pizzichi, capelli tirati e forti scossoni a 36 bambini con meno di tre anni. Il tutto ripreso dalle telecamere installate in un asilo nido di Potenza, il Melograno, dai Carabinieri, che hanno notificato a tre donne la sospensione per un anno dall’esercizio della professione di educatrici. Il provvedimento interdittivo è stato disposto dal gip Salvatore Pignata.

In totale sarebbero cinque le persone coinvolte nelle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo lucano. L’accusa, a vario titolo, è di maltrattamenti. La condanna sui social è già stata emessa da tanti, con la richiesta di mettere le telecamere in tutte le strutture per bambini e anziani. Nella scorsa primavera, un’altra dipendente si è rivolta al Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Potenza dell’Arma.

I Carabinieri hanno così cominciato a raccogliere testimonianze e soprattutto hanno messo le telecamere in due sezioni dell’asilo, in via Ionio, nel rione Cocuzzo, gestito da una cooperativa in regime di convenzione con il Comune. Ebbene, dai video e dagli audio in possesso degli investigatori, le prove sull'aggressività delle educatrici, tutte con diversi anni di lavoro alle spalle, sarebbero inconfutabili.