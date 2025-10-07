Deputato supplente in Sicilia, l'Assemblea regionale vota sì al disegno di legge

L’Assemblea regionale siciliana ha dato parere favorevole al disegno di legge nazionale che prevede la modifica dello statuto speciale per l’introduzione del deputato supplente: 37 sì e 28 no col voto segreto. Il ddl adesso dovrà essere approvato in doppia lettura alla Camera e al Senato.

Il parere dell’Assemblea siciliana era obbligatorio anche se non vincolante. La figura del deputato supplente è già prevista in altri consigli regionali. Il primo dei non eletti subentra al deputato o consigliere regionale che viene nominato assessore dal presidente della Regione, diventando così incompatibile il doppio ruolo deputato-assessore.

In Sicilia gli assessorati sono 12. Esprimendo il suo dissenso al parere in aula prima della votazione il parlamentare regionale del Pd, Antonello Cracolici, ha spiegato che l’introduzione di questa figura comporterebbe una maggiore spesa per le casse pubbliche regionali di circa 12 milioni di euro.