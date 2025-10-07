Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Femminicidio di Cinzia Pinna, l'imprenditore Emanuele Ragnedda tenta di togliersi la vita in cella

Ricoverato Emanuele Ragnedda, l’imprenditore reo confesso e arrestato per l’omicidio di Cinzia Pinna, 33 anni, uccisa nella tenuta dell’uomo tra Palau e Arzachena. A riferirlo, l’Unione Sarda e media locali.

Ragnedda è stato trasferito questa notte dal carcere di Bancali in ospedale, nel reparto di Psichiatria del Santissima Annunziata. Secondo indiscrezioni ha compiuto gesti di autolesionismo, forse tentando di togliersi la vita: gli agenti di polizia penitenziaria lo avrebbero trovato in cella, a terra, con dei segni sul collo.

Ragnedda questa mattina avrebbe dovuto incontrare il suo legale, Luca Montella.

