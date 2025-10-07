I pro-Pal celebrano il 7 ottobre, centinaia in piazza a Torino e Bologna. Piantedosi: "Ricorrenza da non macchiare"

Lo avevano annunciato e lo hanno fatto. Nonostante i divieti. Alcune centinaia di manifestanti pro-Pal sono scesi in piazza a Torino e Bologna per celebrare la strage del 7 ottobre, rispondendo all’appello dei Giovani Palestinesi. E proprio a Bologna si sono verificati scontri in serata tra i manifestanti e le forze dell’ordine in Via Rizzoli, poco fuori Piazza Maggiore. Gli agenti hanno usato anche gli idranti per disperdere i giovani accorsi in Piazza del Nettuno, nonostante i divieti.

La polizia ha fatto ricorso anche ad un paio di cariche. Le aree erano già state cinturate da un massiccio dispiegamento delle forze dell’ordine che avevano avuto precise indicazioni di contenere gli eccessi. In mattinata l’appello del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a «non macchiare la ricorrenza di una grande tragedia».

Ma la "celebrazione" si è svolta a Torino, a piazza Castello e a Bologna, a piazza del Nettuno. I volantini delle mobilitazioni parlavano chiaro: "Viva il sette di ottobre, viva la resistenza palestinese". In serata le due piazze si sono riempite di persone con bandiere, megafoni e kefiah al collo.