L'influencer Soukaina El Basri ferita: il marito accusato di tentato omicidio

Per la Procura della Repubblica di Biella è stato Jonathan Maldonato a infliggere il 16 maggio del 2024 alla moglie Soukaina El Basri, l’influencer biellese di origine marocchina nota come Siu, la profonda ferita al petto a causa della quale la giovane donna ha rischiato di morire ed è stata a lungo in coma.

E' stato infatti notificato oggi all’uomo l’avviso di chiusura indagini che ipotizza nei suoi confronti le accuse di tentato omicidio aggravato dall’esser stato commesso nei confronti del coniuge convivente e alla presenza delle figlie minori) e maltrattamenti in famiglia.

La procura accusa Maldonato anche di violazione di sigilli, che l’uomo avrebbe commesso il 20 maggio 2024, entrando nell’abitazione di famiglia sequestrata dagli inquirenti. Maldonato, finora assistito dall’avvocato Giovanna Barbotto, avrà ora 20 giorni di tempo per prendere visione degli atti, depositare memorie e documenti, chiedere nuove indagini difensive, e presentarsi per un interrogatorio o per rendere dichiarazioni spontanee.