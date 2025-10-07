Non fu incidente domestico, arrestato per femminicidio a Gela: 40enne avrebbe ucciso a mani nude la compagna di 64 anni

«L'ha aggredita brutalmente, nella loro abitazione di via Amendola, e uccisa a mani nude» . Così il procuratore capo di Gela (Caltanissetta) Salvatore Vella, in conferenza stampa, ha ricostruito i particolari di quello che ha definito «un efferato femminicidio», con l’uccisione della sessantaquattrenne Veronica Abaza da parte del convivente quarantenne Lucian Stan, arrestato e attualmente detenuto in carcere. «L'indagato è un uomo violento e la sua condotta andava avanti da anni - hanno riferito i pm e i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta - la vittima però non aveva mai denunciato». Stan avrebbe cercato di modificare la scena del crimine, «eliminando le macchie di sangue» . «Ha cercato di minacciare diversi connazionali che vivono in città e conoscevano la situazione nel rapporto con la donna. L a comunità romena però ha collaborato , aiutandoci», è stato aggiunto in conferenza stampa. Anche nel corso dell’interrogatorio di garanzia, il quarantenne avrebbe fornito una versione legata a un presunto incidente domestico, dovuto all’assunzione di alcool da parte della donna. Aspetti che non hanno convinto fin dall’inizio gli investigatori, inducendoli a effettuare l’autopsia sul corpo della vittima, dalla quale sono emersi elementi che hanno fatto scattare l’arresto e l’accusa di omicidio. Sono circa 150 i procedimenti attivati dalla procura gelese, nel 2025, per ipotesi di reato di stalking e minacce a danno di donne.

Il cerchio investigativo dei carabinieri e dei pm della procura di Gela (Caltanissetta) si è stretto intorno al bracciante quarantenne romeno Lucian Stan accusato di aver ucciso a botte Veronica Abaza, 64 anni, sua connazionale, lo scorso 17 settembre. Il gip ha confermato la custodia cautelare in carcere.

Il femminicidio sarebbe avvenuto nell’abitazione gelese dove sembra che i due convivessero. Ai soccorritori, chiamati dai vicini che avrebbero sentito urla e rumori, l’uomo avrebbe detto che la donna era caduta e che si era trattato di un incidente domestico. Gli investigatori hanno però avviato verifiche e i pm hanno disposto l’autopsia sul cadavere, affidando l’incarico tecnico a un esperto.

I segni e le ferite, infatti, sembra che non corrispondessero per nulla a una caduta accidentale, come quella riferita da Stan. Entrambi i romeni vivevano a Gela da tempo. L’indagato, interrogato la scorsa settimana, ha fornito la propria versione dei fatti ma per la procura avrebbe aggredito e picchiato fino a ucciderla la donna. I magistrati e i carabinieri hanno condotto un’attività investigativa assai accurata, partendo da presunte discrepanze emerse nel racconto del bracciante quarantenne, che a causa di un ferimento, subito qualche anno fa, nell’ultimo periodo non riusciva a trovare lavoro.