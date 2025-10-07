Non fu incidente domestico, arrestato per femminicidio a Gela: 40enne avrebbe ucciso a mani nude la compagna di 64 anni

«L'ha aggredita brutalmente, nella loro abitazione di via Amendola, e uccisa a mani nude». Così il procuratore capo di Gela (Caltanissetta) Salvatore Vella, in conferenza stampa, ha ricostruito i particolari di quello che ha definito «un efferato femminicidio», con l’uccisione della sessantaquattrenne Veronica Abaza da parte del convivente quarantenne Lucian Stan, arrestato e attualmente detenuto in carcere. «L'indagato è un uomo violento e la sua condotta andava avanti da anni - hanno riferito i pm e i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta - la vittima però non aveva mai denunciato». Stan avrebbe cercato di modificare la scena del crimine, «eliminando le macchie di sangue». «Ha cercato di minacciare diversi connazionali che vivono in città e conoscevano la situazione nel rapporto con la donna. La comunità romena però ha collaborato, aiutandoci», è stato aggiunto in conferenza stampa. Anche nel corso dell’interrogatorio di garanzia, il quarantenne avrebbe fornito una versione legata a un presunto incidente domestico, dovuto all’assunzione di alcool da parte della donna. Aspetti che non hanno convinto fin dall’inizio gli investigatori, inducendoli a effettuare l’autopsia sul corpo della vittima, dalla quale sono emersi elementi che hanno fatto scattare l’arresto e l’accusa di omicidio. Sono circa 150 i procedimenti attivati dalla procura gelese, nel 2025, per ipotesi di reato di stalking e minacce a danno di donne.
Il cerchio investigativo dei carabinieri e dei pm della procura di Gela (Caltanissetta) si è stretto intorno al bracciante quarantenne romeno Lucian Stan accusato di aver ucciso a botte Veronica Abaza, 64 anni, sua connazionale, lo scorso 17 settembre. Il gip ha confermato la custodia cautelare in carcere.
Il femminicidio sarebbe avvenuto nell’abitazione gelese dove sembra che i due convivessero. Ai soccorritori, chiamati dai vicini che avrebbero sentito urla e rumori, l’uomo avrebbe detto che la donna era caduta e che si era trattato di un incidente domestico. Gli investigatori hanno però avviato verifiche e i pm hanno disposto l’autopsia sul cadavere, affidando l’incarico tecnico a un esperto.
I segni e le ferite, infatti, sembra che non corrispondessero per nulla a una caduta accidentale, come quella riferita da Stan. Entrambi i romeni vivevano a Gela da tempo. L’indagato, interrogato la scorsa settimana, ha fornito la propria versione dei fatti ma per la procura avrebbe aggredito e picchiato fino a ucciderla la donna. I magistrati e i carabinieri hanno condotto un’attività investigativa assai accurata, partendo da presunte discrepanze emerse nel racconto del bracciante quarantenne, che a causa di un ferimento, subito qualche anno fa, nell’ultimo periodo non riusciva a trovare lavoro.
Non è escluso che l’aggressione mortale sia avvenuta mentre l’uomo era ubriaco. Stan non avrebbe particolari precedenti penali e anni fa era stato vittima di un’aggressione. Rimase ferito soprattutto alle mani, nel tentativo di parare i fendenti, sferrati con una lama, da altri connazionali. Per gli inquirenti, quello dello scorso 17 settembre è stato un femminicidio, conseguenza di una violenta aggressione nell’abitazione dei due, nella zona di via Amendola, in un quartiere popolare della città.
Le indagini, condotte dai carabinieri, coordinati dalla procura, vanno avanti per appurare eventuali nuovi aspetti. La difesa del quarantenne sta valutando se rivolgersi ai giudici del Riesame di Caltanissetta.
