Revocata la confisca di 100 milioni a Giuseppe Ferdico, "re" dei detersivi di Palermo: "Nel mio calvario giudiziario ho perso tutto"

«In questa terribile vicenda ho perso tutto. Ho perso mia moglie dalla quale mi sono separato, la mia famiglia, tanti amici che mi hanno abbandonato, le mie aziende. Dopo oltre 40 anni di lavoro in una mattinata sono rimasto senza casa, senza soldi, senza niente».

Lo dice l'imprenditore palermitano Giuseppe Ferdico, 69 anni, detto il "re» dei detersivi per i numerosi market in cui vendeva soprattutto prodotti per l’igiene e la casa, a cui la corte d’appello di Caltanissetta, revocando la confisca, ha restituito i beni stimati in 100 milioni di euro. L’uomo si commuove ripercorrendo con l’ANSA, la sua vicenda giudiziaria durata 13 anni con sei gradi di giudizio. Assistito da anni dagli avvocati Roberto Tricoli e Luigi Miceli adesso cercherà di riacquisire l'azienda e magari rilanciarla.

«La mia azienda è stata dichiarata fallita dopo 8 mesi - aggiunge - I piccoli punti vendita sono stati chiusi, mentre il centro distribuzione e il centro commerciale a Carini sono stati affittati a prezzi più bassi. Nel giro di qualche anno quello che avevo costruito con tanto sacrificio è andato perso. Provo tanta rabbia e tanto dolore. Soprattutto dolore per quanto ho vissuto in questi anni di profonda solitudine».