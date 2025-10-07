Scontri e idranti in piazza a Bologna tra manifestanti pro-Palestina e forze dell'ordine

Scontri in Via Rizzoli, poco fuori Piazza Maggiore a Bologna tra i manifestanti e le forze dell’ordine che hanno usato anche gli idranti per disperdere i giovani accorsi per celebrare il 7 ottobre in Piazza del Nettuno. Ci sono state un paio di cariche. Gli idranti stanno gettando acqua in Via Ugo Bassi: ci sono vari fronti con manifestanti che scappano da una parte all’altra dell’area a ridosso di Piazza Del Nettuno e Piazza Maggiore. Dopo gli scontri in Via Rizzoli e i getti d’acqua degli idranti in Via Ugo Bassi il gruppo di manifestanti ora sta sfilando in corteo e procedendo verso le Due Torri per imboccare Strada Maggiore. Dietro di loro il mezzo con gli idranti e i blindati delle forze dell’ordine.

La polizia: "Corteo non autorizzato"

«Il corteo non è autorizzato, lasciate la piazza alla spicciolata. Questo è l’ultimo avviso"». Così al megafono la Polizia si è rivolta ai manifestanti accorsi in Piazza del Nettuno al raduno organizzato dai Giovani Palestinesi per celebrare il 7 ottobre e pronti, dietro lo striscione 'Free Palestinè a muoversi in corteo. Alcuni manifestanti stanno correndo verso l’uscita dalla Piazza aperta in via Pignattari e si sta facendo uscire anche dal passaggio sotto il portico, voltone del Podestà. L’avvocato Marina Prosperi ha preso il megafono e chiede ai manifestanti di indietreggiare.