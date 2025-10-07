Vigili del fuoco: giurano 780 allievi del 100esimo corso, 34 le donne

«Un traguardo importante nella storia della formazione dei vigili del fuoco, un evento che abbiamo voluto celebrare aprendo già da ieri le porte di quella che consideriamo la nostra casa, le prestigiose Scuole centrali antincendi». Lo ha affermato il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Eros Mannino, in occasione della cerimonia di giuramento dei 780 allievi vigili del fuoco del 100esimo corso. Cerimonia alla quale hanno preso parte, oltre al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco e il capo Dipartimento dei vigili del fuoco Attilio Visconti.

«Le scelte operative e la gestione delle risorse umane e di mezzi devono tenere conto di scenari sempre più severi e imprevedibili - ha ricordato Mannino -. Il nostro lavoro presuppone rischi elevati che tutti insieme dobbiamo sforzarci di prevenire e mitigare per quanto possibile: la formazione è il nostro primo dispositivo di protezione individuale. I nostri allievi in questi mesi sono stati formati con le più avanzate metodologie didattiche unite ad una sapiente tradizione e tutto questo si tradurrà in professionalità ed elevata qualificazione. Ma non abbiamo un manuale di istruzioni che ci dica che cosa fare - ha proseguito il capo del Corpo - come se il soccorso fosse un automatismo, le situazioni da affrontare sono sempre più complesse, da interpretare caso per caso: non esistono due interventi uguali. Sarete il volto, la testa e le braccia di uno Stato che vuol stare vicino ai propri cittadini. Fate tesoro di quello che avete ricevuto, non lasciate che il tempo scalfisca quella corazza, rimanete sempre uniti. Insieme a voi guardiamo al futuro con fiducia».