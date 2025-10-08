Annullato l'ergastolo per aver ucciso il marito, Raffaella Ragnoli condannata a 18 anni: "Legittima difesa"

Lo choc del primo grado, quando davanti alla parola ergastolo era rimasta pietrificata, si è trasformato in lacrime. Di soddisfazione. Raffaella Ragnoli ha pianto davanti alla Corte d’Assise d’appello di Brescia che ha cancellato per lei il fine pena mai, accogliendo il patteggiamento a 18 anni di carcere che i suoi avvocati avevano concordato con l’accusa. È il primo caso bresciano di patteggiamento in appello per omicidio.

Raffaella Ragnoli, oggi 58enne, il 28 gennaio 2023 aveva ucciso a coltellate il marito Romano Fagoni che il mese dopo avrebbe compiuto 60 anni. Lo aveva fatto nella loro casa di Nuvolento, nel Bresciano, all’ora di cena e davanti al figlio minore. Era a tavola e il marito, alterato dall’alcol, aveva puntato un coltello al figlio e «io ho agito per legittima difesa perché temevo che uccidesse il ragazzo» ha sempre ripetuto la donna.

Lo aveva detto anche nei minuti successivi all’omicidio quando ancora in casa dovevano arrivare i soccorsi. Cosa è accaduto quella sera di inverno di due anni fa nell’appartamento della famiglia Ragnoli-Fagoni è infatti registrato nel telefono della donna che nell’ultimo periodo registrava in audio gli atteggiamenti del marito spesso ubriaco. "Ti avrebbe ucciso, questa volta ti avrebbe ucciso. Basta è una vita che va avanti così» si sente negli audio quando Raffaella Ragnoli risponde al figlio minorenne che in lacrime, dopo aver chiamato ambulanza e forze dell’ordine le chiede: «Perché lo hai fatto? Ora andrai in galera».