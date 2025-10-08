Annullato l'ergastolo per aver ucciso il marito, Raffaella Ragnoli condannata a 18 anni: "Legittima difesa"

Lo choc del primo grado, quando davanti alla parola ergastolo era rimasta pietrificata, si è trasformato in lacrime. Di soddisfazione. Raffaella Ragnoli ha pianto davanti alla Corte d’Assise d’appello di Brescia che ha cancellato per lei il fine pena mai, accogliendo il patteggiamento a 18 anni di carcere che i suoi avvocati avevano concordato con l’accusa. È il primo caso bresciano di patteggiamento in appello per omicidio.
Raffaella Ragnoli, oggi 58enne, il 28 gennaio 2023 aveva ucciso a coltellate il marito Romano Fagoni che il mese dopo avrebbe compiuto 60 anni. Lo aveva fatto nella loro casa di Nuvolento, nel Bresciano, all’ora di cena e davanti al figlio minore. Era a tavola e il marito, alterato dall’alcol, aveva puntato un coltello al figlio e «io ho agito per legittima difesa perché temevo che uccidesse il ragazzo» ha sempre ripetuto la donna.
Lo aveva detto anche nei minuti successivi all’omicidio quando ancora in casa dovevano arrivare i soccorsi. Cosa è accaduto quella sera di inverno di due anni fa nell’appartamento della famiglia Ragnoli-Fagoni è infatti registrato nel telefono della donna che nell’ultimo periodo registrava in audio gli atteggiamenti del marito spesso ubriaco. "Ti avrebbe ucciso, questa volta ti avrebbe ucciso. Basta è una vita che va avanti così» si sente negli audio quando Raffaella Ragnoli risponde al figlio minorenne che in lacrime, dopo aver chiamato ambulanza e forze dell’ordine le chiede: «Perché lo hai fatto? Ora andrai in galera».
La legittima difesa invocata dalla donna - in carcere da due anni - non è mai stata riconosciuta: non durante le indagini e nemmeno nel processo di primo grado. Motivando l’ergastolo la Corte d’Assise scrisse che «la sera del delitto, Raffaella Ragnoli ha agito in modo lucido e strutturato, cogliendo l’attimo propizio per attivare la registrazione con il suo cellulare, per disattivarla e riattivarla perseguendo una ben precisa strategia difensiva, mostrando una capacità di pianificazione sintomatica di una personalità controllata».
Da qui l’ergastolo cancellato oggi in appello con i giudici che hanno accolto l’accordo di patteggiamento a 18 anni di detenzione trovato tra le parti. Per il pg Domenico Chiaro l’imputata ha meritato le attenuanti generiche per lo stress al quale il marito l’aveva costretta negli anni. Commossi anche i due figli della donna, presenti in aula: il più piccolo, testimone a 15 anni della tragedia, e la più grande, maggiorenne, che viveva fuori casa ma che raccoglieva gli sfoghi della madre in merito al clima che si respirava. «Siamo davanti ad un caso di giustizia giusta» ha commentato dopo la sentenza l’avvocato Anna Maria De Mattei, legale dell’imputata.
«Non ha fatto differenza che l’imputata sia una donna. In un caso così l’accordo di patteggiamento sarebbe stato accolto anche con un uomo - ha spiegato Mattei che difende Ragnoli con il collega Tommy Bettanini - Ci abbiamo creduto fin dall’inizio perché abbiamo sempre ritenuto sproporzionata la condanna all’ergastolo inflitta alla mia assistita in primo grado. Oggi la signora ha un’aspettativa fuori dal carcere che con l’ergastolo non avrebbe avuto».
Caricamento commenti
Commenta la notizia