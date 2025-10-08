Anziano si getta dal sesto piano all’arrivo dell’ufficiale giudiziario per lo sfratto e muore: tragedia a Sesto San Giovanni

Un uomo di 71 anni è morto questa mattina a Sesto San Giovanni (Milano) dopo essersi gettato dal sesto piano durante lo sfratto che stava subendo. L’anziano, quando è arrivato l’ufficiale giudiziario, si è lanciato dal balcone.

Il gesto, improvviso, è avvenuto alle 9.15 mentre all’ingresso del palazzo in cui viveva, in via Puricelli Guerra, si trovavano il suo avvocato e l’ufficiale giudiziario giunto per notificargli lo sfratto. Sul posto è arrivato il 118 che però non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano. L’uomo ha lasciato un biglietto di addio in casa.