Assemblea regionale siciliana, 2500 emendamenti all'assalto della manovra

Assemblea regionale siciliana, 2500 emendamenti all'assalto della manovra

di

Schifani tiene compatta la maggioranza al primo vero test dopo la spaccatura maturata con Fratelli d’Italia sulla nomina di Salvatore Iacolino al vertice del dipartimento Pianificazione strategica della Sanità. La prima votazione ieri all’Ars è stata quella sulla nomina di un consigliere non togato della Corte dei conti: e il nome in pole position era quello di Pietro Ivan Maravigna, avvocato etneo, vicinissimo al presidente dell’Ars, il meloniano Gaetano Galvagno. Nonostante ciò, ci sono state 8 schede bianche. Il secondo test è stato più scivoloso, perché il Pd ha chiesto e ottenuto il voto segreto sul parere che l’Ars è chiamata a dare su una riforma in corso di esame a Roma. È quella proposta da Forza Italia, Lega e FdI per introdurre all’Ars la figura del deputato supplente. Il “sì” è arrivato con 37 voti a favore e 28 contrari. Ma la vera prova del 9 sarà oggi, quando si inizierà a votare la manovra quater, composta da 54 articoli per 240 milioni di spesa. Su questa legge ieri sono piovuti ben 2.500 emendamenti.
