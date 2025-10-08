Bimbo di 3 mesi cade con il passeggino nel fiume a Torino, ricoverato

Ha riportato un trauma cranico il bimbo di 3 mesi caduto con il passeggino nel fiume Dora a Torino, mentre era a spasso con la nonna. L’episodio, riportato da alcuni quotidiani online, è accaduto ieri. Secondo una prima ricostruzione, il passeggino sarebbe sfuggito dalle mani della nonna, precipitando per alcuni metri e finendo sulle lastre che ricoprono l’argine del fiume. Tra le prime persone a soccorrere il bimbo e a chiamare i soccorsi, alcuni studenti universitari che stavano uscendo dal vicino Campus Einaudi. Il bimbo si trova ora ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino.