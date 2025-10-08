Cargill di Giammoro, i vertici assenti in Commissione all’Ars: De Leo chiede l'intervento della Regione per fermare i licenziamenti

Oggi, in Commissione Attività Produttive all’Ars, si è svolta l’audizione sul caso Cargill, un momento fondamentale per fare chiarezza sul futuro dello stabilimento di Giammoro (frazione di Pace del Mela, Messina) e dei suoi 49 lavoratori. Purtroppo, i vertici aziendali hanno scelto di non presentarsi, chiedendo di rinviare la loro partecipazione al prossimo 29 ottobre.

“È un comportamento inaccettabile – dichiara l’on. Alessandro De Leo (Forza Italia) –. Chiedere di rinviare l’audizione e, nel frattempo, inviare le lettere di licenziamento ai lavoratori rappresenta un grave sgarbo istituzionale e una mancanza di rispetto verso la Sicilia e verso decine di famiglie che stanno vivendo ore di angoscia e incertezza.”

“Non esistono motivazioni industriali o economiche fondate per giustificare la chiusura – prosegue De Leo –. È evidente che ci troviamo di fronte a una strategia pianificata di delocalizzazione, avviata dopo l’apertura del nuovo impianto in Brasile. Le motivazioni ufficiali appaiono come un pretesto costruito a posteriori per giustificare una decisione già presa altrove.”