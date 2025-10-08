Dazn nella lotta anti-“pezzotto”: richieste di risarcimento nei confronti di 2000 persone

Dopo l’operazione antipirateria condotta dalla Guardia di Finanza di Lecce, DAZN ha avviato le richieste di risarcimento nei confronti di circa 2.000 persone identificate come utilizzatori di servizi IPTV illegali. I destinatari hanno ricevuto una lettera formale da DAZN, datata 26 settembre 2025, in cui si chiede un indennizzo forfettario di 500 euro per l’illecita visione di eventi sportivi trasmessi in esclusiva.
La comunicazione, inviata dopo l’autorizzazione della Procura alla trasmissione dei dati, è presentata come un tentativo di conciliazione: chi pagherà la somma entro sette giorni potrà chiudere la vicenda in via bonaria, evitando ulteriori azioni giudiziarie o risarcitorie.
