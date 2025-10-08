Droga, armi ed estorsioni, sgominata una banda nel Siracusano: 13 misure

La polizia di Stato sta eseguendo ad Avola (Siracusa) 13 ordinanze cautelari dopo un’inchiesta su una banda che gestiva una piazza di spaccio di droga nella cittadina. Il gip ha emesso 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 4 di custodia domiciliare e 2 ordinanze che dispongono l'obbligo di firma e di dimora, nei confronti di indagati, a vario titolo, di violazioni della normativa sugli stupefacenti, estorsione, detenzione illecita di armi da sparo. Un’altra persona è indagata, per gli stessi reati, in stato di libertà.

L’attività investigativa, iniziata nel 2024 con l’arresto di uno degli indagati di oggi, è riuscita a fare luce sul gruppo criminale che riforniva gli assuntori di sostanze stupefacenti nel territorio di Avola dice la polizia.