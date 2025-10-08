Flotilla Coscience sequestrata, l'apprensione della sindaca Aiello per il crosiota Fullone: “Si tutelino i volontari”

Il sindaco ha ricordato che «la missione della Flottilla per Gaza, che coinvolge oltre 44 paesi con più di 50 imbarcazioni cariche di aiuti comunitari in solidarietà al popolo palestinese, rappresenta un movimento civico di grande portata che non si può non condividere e divulgare».

Cresce la preoccupazione a Crosia per la sorte di Vincenzo Fullone , il concittadino imbarcato sulla nave “Coscience” della Freedom Flotilla, sequestrata dalle forze israeliane mentre era diretta verso Gaza. A intervenire è la sindaca Maria Teresa Aiello , che ha espresso «apprensione per il sequestro della flottiglia “Coscience” a bordo della quale c’è anche il nostro concittadino Vincenzo Fullone. La preoccupazione ovviamente va oltre ogni posizione politica e ideologica e si concentra sul piano umano».

«Viste le ultime notizie in merito al sequestro della flottiglia Coscience – ha aggiunto Aiello – e considerato che a bordo della suddetta imbarcazione sono presenti attivisti italiani, di cui uno residente anche nel comune da me amministrato, il signor Vincenzo Fullone, la mia richiesta alla premier Giorgia Meloni è quali siano le misure che il Governo italiano intende adottare e concretizzare per tutelare tutti i volontari italiani ed europei imbarcati sulle navi della Freedom Sumud Flottilia».

La sindaca ha infine annunciato l’intenzione di organizzare una mobilitazione pubblica: «Ripeto – ha concluso Maria Teresa Aiello – la questione non è politica, è umanitaria».