Rito esoterico prima di una rapina in villa e la minaccia di tagliare un dito alla vittima: sette arresti a Catania

Assalto violento per rapina in villa con minaccia di sequestro della figlia di 16 mesi a una coppia di Misterbianco. I rapinatori hanno minacciato l’uomo di tagliargli un dito se non avesse consegnato quanto aveva in casa. La rapina ha fruttato 116mila euro in contanti e 60mila in oggetti preziosi.

E’ l’episodio, avvenuto il 16 novembre 2024, su cui ha fatto luce la procura di Catania e che, grazie a indagini dei carabinieri, coordinate dal procuratore aggiunto Fabio Scavone, ha portato all’arresto di sette presunti componenti la banda (sei in carcere e uno ai domiciliari) che prima degli assalti si affidava a un rito ancestrale: uno di loro, un senegalese, praticava delle preghiere esoteriche e propiziatorie, affinché le rapine andassero a buon fine, ma che non hanno funzionato.

Grazie alla visione di immagini di sistemi di videosorveglianza i carabinieri della compagnia Fontanarossa di Catania hanno ricostruito tutte le fasi dell’assalto partito in strada quando una finta pattuglia di Finanzieri, con lampeggianti e pettorine, ferma l’auto dell’imprenditore e lo porta via dicendo che devono perquisire la sua villa nell’ambito di indagini su inesistente traffico di armi. Una volta arrivati a casa i rapinatori si svelano per quello che sono dei violenti banditi e picchiano l’imprenditore minacciando sua moglie e la loro figlia di 16 mesi. La vittima consegna loro 16 mila euro e preziosi per un valore di 60mila euro.