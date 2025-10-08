Studentessa di 19 anni violentata dal vicino di casa a Pavia: è riuscito a farsi aprire con la scusa di avere un po' di latte

E’ riuscito a farsi aprire la porta del suo appartamento, con la scusa di avere un po' di latte. Una volta entrato, l’ha aggredita nel soggiorno e violentata. La vittima è una studentessa di 19 anni, che abita a Pavia in un condominio vicino all’Università. Il suo aggressore, un giovane di 29 anni, è stato arrestato dagli agenti della squadra volante della Questura e si trova ora nel carcere di Torre del Gallo con l'accusa di violenza sessuale aggravata.

Il fatto è accaduto ieri mattina, ma è stato reso noto solo questa sera. Il 29enne è un vicino di casa della ragazza. La 19enne ieri mattina era sola nel suo appartamento: il fidanzato era andato via da poco. Quando il vicino ha bussato alla sua porta, la giovane non si è preoccupata: in fondo si trattava di un volto conosciuto, che aveva incrociato più volte. Così quando le ha chiesto se poteva avere un pò di latte, gli ha aperto senza problemi.